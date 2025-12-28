Brivio. Una borsa piena di smalti per unghie abbandonata in strada

La denuncia arriva direttamente da Ornella Pozzoni, referente di Plastic Free Lecco

“La quantità e la tipologia dei prodotti fanno pensare a materiali di uso professionale”

BRIVIO – “Ieri, a Brivio, nel posteggio della chiesa parrocchiale, accanto al cassonetto giallo per il ritiro di abiti usati in buono stato, qualcuno ha abbandonato una borsa colma di smalti per unghie”.

La denuncia arriva direttamente da Ornella Pozzoni, referente di Plastic Free Lecco, associazione impegnata sul territorio con azioni concrete di pulizia del territorio e nella sensibilizzazione dei cittadini.

“La quantità e la tipologia dei prodotti fanno pensare a materiali di uso professionale, probabilmente riconducibili a un’estetista o a chi svolge attività di ricostruzione unghie anche a domicilio. Dal 1° settembre 2025 è entrato in vigore il divieto di utilizzo di determinati smalti e prodotti cosmetici contenenti sostanze non più ammesse dalla normativa europea. È quindi lecito chiedersi se questi prodotti siano stati abbandonati proprio per questo motivo”.

L’abbandono di rifiuti in strada, soprattutto chimici o cosmetici, è un comportamento incivile e pericoloso, oltre che vietato: “Tali materiali devono essere smaltiti correttamente presso i centri di raccolta autorizzati, non lasciati accanto ai cassonetti, tanto meno vicino a quelli destinati alla solidarietà e al riuso. Si auspica maggiore responsabilità e rispetto per l’ambiente e per la comunità”.