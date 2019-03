E’ successo questa notte: gettati a terra vasi e cestini porta rifiuti

La speranza di residenti ed esercenti è che le telecamere abbiano registrato qualcosa

BRIVIO – Vandali in azione in centro paese. Di nuovo. E’ successo questa notte quando un gruppo di ignoti ha preso di mira i vasi e i cestini presenti nella centralissima Piazza Vittoria.

Desolante lo scenario che si sono trovati davanti agli occhi stamattina, venerdì, i residenti più mattinieri con la piazza del centro storico di Brivio invasa da fazzoletti di carta usati, mozziconi di sigarette e cartacce. Ai lati, vicino alle serrande dei bar, vasi rotti con le piante sradicate e la terra riversa sulla piazza. E così, i danni che non è riuscito a fare la tempesta di vento di lunedì sera, li hanno fatti questi teppisti, al momento ancora senza un nome né un volto.

Non è la prima volta purtroppo

Quello che è certo, invece, è che Brivio deve fare periodicamente i conti con questi episodi di inciviltà. Era successo anche durante il periodo delle festività natalizie, quando i soliti ignoti avevano preso di mira gli addobbi natalizi, spargendoli in ogni dove.

Un episodio, purtroppo, che aveva già dei precedenti con i vandali in azione anche nella zona del lungofiume. La speranza dei residenti e degli esercenti in piazza Vittoria è che le telecamere presenti in zona, atte a monitorare gli ingressi alla Ztl, possano fornire elementi utili per individuare i responsabili.