Brivio, venerdì alle 15 i funerali di Francesca Aldeghi

Fissato l’ultimo saluto della 36enne morta in un incidente stradale a Lurago d’Erba

La cerimonia alle 15 nella Chiesa Parrocchiale di Brivio

BRIVIO – Si terranno venerdì pomeriggio alle ore 15 presso la Chiesa Parrocchiale di Brivio i funerali di Francesca Aldeghi, la 36enne scomparsa nel tragico incidente stradale avvenuto venerdì sera scorso a Lurago d’Erba, sulla Briantea.

Francesca era alla guida della sua auto quanto per motivi da chiarire si è scontrata frontalmente con un altro mezzo che proveniva in direzione opposta. Troppo gravi le ferite riportate nell’incidente, la giovane di Brivio si è spenta prima dell’arrivo in Ospedale.

Proprio oggi, mercoledì, è stato dato l’incarico di eseguire l’autopsia. Venerdì la famiglia e i tanti amici potranno dare l’ultimo saluto alla 36enne, molto conosciuta in paese. Francesca era infatti sorella di Simona Aldeghi, ex assessore del Comune di Brivio, e volontaria alla Cooperativa Sociale L’Alveare dove seguiva, tra gli altri, il fratello Angelo, affetto da disabilità.