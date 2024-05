Brivio, violento scontro tra un’auto e un camioncino, 4 feriti

E’ successo intorno alle 14 in via Volta

Strada chiusa per consentire i soccorsi

BRIVIO – Incidente nel primo pomeriggio di oggi, lunedì, a Brivio, lungo via Volta. Un’auto guidata da una giovane di 27 anni con a bordo un bimbo di due stava viaggiando da Arlate verso Brivio quando, per motivi da chiarire, si è scontrata con un camioncino di muratori che proveniva dalla direzione opposta. Nell’impatto, avvenuto in prossimità della curva, il furgoncino si è ribaltato.

In posto si sono portati in codice rosso i soccorritori, tre ambulanze, l’automedica, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale intercomunale di Olgiate, Calco e Brivio. I coinvolti nel sinistro sono stati soccorsi in codice giallo.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso la strada è stata temporaneamente chiusa.