Brucia un tetto a Casatenovo, Vigili del Fuoco al lavoro in serata

In fiamme la copertura di una casa in costruzione

E’ successo sabato sera nella frazione di Giovenigo a Casatenovo

CASATENOVO – Sono stati impegnati fino alle 2.30 della notte, i pompieri intervenuti alla frazione di Giovenigo di Casatenovo per l’incendio di un tetto.

L’allarme era scattato intorno alle 21 di sabato sera. A prendere fuoco è stata la copertura di un immobile in costruzione, le cause del rogo non sono note. L’incendio si è allargato poi anche al tetto della casa adiacente, con danni minori.