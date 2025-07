Brutto incidente a Brivio: scontro tra auto, soccorse due donne

L’incidente intorno alle ore 9 di oggi, giovedì, in via Dante Alighieri

Una 25enne e una 30enne sono state trasportate all’ospedale di Lecco

BRIVIO – Brutto incidente nella mattinata di oggi, giovedì 3 luglio, in via Dante Alighieri a Brivio. A seguito di uno scontro tra due auto sono state soccorse una donna di 30 anni e una donna di 25 anni in codice giallo (mediamente critico), entrambe sono state trasportate all’ospedale di Lecco e non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto l’automedica da Lecco, l’auto infermieristica da Merate, un’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte, un’ambulanza della Croce San Nicolò di Lecco, insieme ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Merate. Dopo i rilievi del caso spetterà ora alla Polizia Stradale stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.