Brutto incidente a Lomagna, un’auto distrutta e un ferito grave

Un uomo di 69 anni trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Varese

Cinque i feriti a seguito dello scontro tra due auto avvenuto sulla Provinciale 342

LOMAGNA – Brutto incidente intorno alle ore 16.30 di oggi, 14 maggio, a Lomagna, lungo Strada Provinciale 342 all’altezza della rotonda all’incrocio con via Matteotti. Due auto, una Toyota Yaris e una Toyota Auris, si sono scontrate in maniera molto violenta, con la Yaris che è andata completamente distrutta nell’impatto.

Subito sono stati allertati i soccorsi, sul posto sono giunte tre ambulanze insieme all’automedica, ai Vigili del Fuoco e alle forze dell’ordine. Cinque le persone coinvolte, una delle quali, un uomo di 69 anni, è rimasta ferita in maniera grave (politrauma toracico-addominale) e trasportata all’ospedale di Varese con l’elisoccorso alzatosi in volo da Como. Proprio i Vigili del Fuoco hanno lavorato per estrarre dalle lamiere il più grave dei feriti.

Non sarebbero invece in pericolo di vita le altre persone coinvolte: una donna di 64 anni è stata trasportata al San Gerardo di Monza con un trauma addominale, mentre una donna di 38 e un uomo di 41 anni sono stati portati all’ospedale di Merate per i traumi causati dalla cintura di sicurezza.

Secondo una prima ricostruzione, che dovrà essere verificata dalla Polizia Locale di Osnago-Lomagna che si è occupata dei rilievi, la Yaris sopraggiungeva dal centro di Lomagna lungo via Milano, mentre la Auris stava percorrendo la Provinciale 342 in direzione Usmate.