Brutto incidente a Osnago, motociclista soccorso in gravi condizioni

Scontro tra un furgone e una moto in via Milano, intervento dell’elisoccorso

Diversi i traumi riportati dal centauro che è stato soccorso in codice rosso

OSNAGO – Brutto incidente nella tarda mattinata di oggi, venerdì 25 luglio, a Osnago. L’allarme è scattato poco prima delle ore 11 in via Milano (Sp342 dir) dove una moto Harley Davidson e un furgone si sono scontrati in maniera violenta. Da quanto appreso sul posto, la dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine, la moto viaggiava in direzione Merate, mentre il furgone sarebbe uscito da una via laterale.

Sul posto sono intervenuti in codice rosso (molto critico) l’elisoccorso da Milano insieme a due ambulanze, all’auto infermieristica da Merate, ai Vigili del Fuoco, alla Polizia Locale e ai Carabinieri. Il motocilista, che ha subito diversi traumi nell’impatto, è stato trasportato in gravi condizioni con l’elicottero all‘ospedale San Gerardo di Monza.

Grossi disagi alla viabilità: sull’importante direttrice si segnalano code in entrambe le direzioni. Per consentire le operazioni di soccorso, infatti, è stato istituito il senso unico alternato di circolazione.