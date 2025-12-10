Brutto incidente ad Airuno, scontro frontale tra due auto

Sarebbero coinvolte almeno tre persone

Ripercussioni sul traffico, lunghe code in entrambe le direzioni

AIRUNO – Grave incidente a Airuno, lungo la Strada Provinciale 72, all’altezza del Garden Orchidea, nel pomeriggio di oggi, mercoledì 10 dicembre. L’allarme è scattato poco dopo le ore 16.30 per un violento scontro tra auto proprio lungo il rettilineo.

Sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce Bianca di Merate e del Soccorso degli Alpini di Mandello, l’auto infermieristica da Merate, Carabinieri e Polizia Stradale, insieme ai Vigili del Fuoco.

Secondo le prime informazioni pare si sia trattato di uno scontro frontale tra una Volkswagen Polo bianca (che viaggiava in direzione Lecco) e una Bmw Serie 1 bianca. Tre le persone coinvolte tra cui un uomo di 69 anni e un bambino di 9 anni, nessuno fortunatamente sarebbe in pericolo di vita.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico con lunghe code in entrambe le direzioni. Per consentire l’intervento dei soccorsi e i rilievi del caso, è stato infatti istituito il senso unico alternato.