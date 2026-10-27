Cadavere rinvenuto a Imbersago nel fiume Adda, vicino al Traghetto di Leonardo

Salma recuperata dai Vigili del Fuoco

Ancora da stabilire l’identità della vittima e la dinamica di quanto accaduto

VILLA D’ADDA – Il corpo senza vita di una persona è stato rinvenuto nel fiume Adda, ad Imbersago in prossimità del Traghetto di Leonardo, sulla sponda lecchese del fiume. mentre l’avvistamento e la seguente richiesta di soccorso sarebbe stata lanciata da Villa d’Adda.

Il ritrovamento è avvenuto nel pomeriggio di oggi, martedì. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Lecco, che hanno recuperato il corpo. Per le operazioni è stato fatto arrivare anche il Drago, l’elicottero dei VVF. Presenti inoltre i soccorritori della Croce Bianca di Calusco d’Adda, con un’ambulanza.

Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sulle circostanze del decesso. Resta da chiarire la dinamica dell’accaduto e se la morte sia riconducibile a un incidente, a un infortunio o a un gesto volontario.