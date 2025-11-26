Cade accidentalmente nel fiume Adda, salvata una donna di 69 anni

Intervento dei Vigili del Fuoco nella mattinata di oggi, mercoledì, a Cornate D’Adda

Il recupero è avvenuto in sinergia tra le squadre di terra e il personale specializzato giunto via elicottero

CORNATE D’ADDA (MB) – I Vigili del Fuoco sono del distaccamento di Merate sono intervenuti nella mattinata di oggi, mercoledì 26 novembre, per soccorrere una persona caduta accidentalmente nel fiume Adda da un’altezza di circa 2,5 metri. L’allarme è scattato intorno alle 10.30 a Cornate D’Adda (MB), al confine con la provincia di Lecco.

L’intervento ha visto l’attivazione del reparto volo con l’elicottero Drago, a bordo del quale erano presenti sommozzatori e operatori del nucleo Speleo Alpino Fluviale (SAF) elitrasportati. Parallelamente, le squadre di terra del comando hanno provveduto a mettere in sicurezza la persona in difficoltà.

Il recupero è avvenuto in sinergia tra le squadre di terra e il personale specializzato giunto via elicottero. La persona, una donna di 69 anni, è stata successivamente affidata alle cure del personale sanitario presente sul posto ed è stata trasportata all’ospedale di Merate in codice verde (poco critico). L’intervento si è concluso con successo e senza ulteriori criticità.