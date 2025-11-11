Cade con la moto e finisce contro un’auto: grave 16enne a Osnago

L’incidente nel pomeriggio in un’area parcheggio situata lungo via Statale

Sul posto i soccorsi con aumbulanza, automedica e elisoccorso di Sondrio

OSNAGO – Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi a Osnago, in via Statale 6. Intorno alle 17:30, un ragazzo di 16 anni è rimasto coinvolto in una caduta dalla moto, riportando trauma toracico, cranico e al bacino.

Secondo le prime informazioni, il giovane si trovava in un’area di parcheggio parallela alla strada quando avrebbe perso il controllo dello scooter, sbattendo violentemente contro un’auto parcheggiata.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Soreu dei Laghi, che hanno immediatamente allertato i mezzi di emergenza. In pochi minuti sono giunti un’ambulanza della Croce Bianca di Calusco d’Adda, un’automedica e l’elisoccorso partito da Sondrio, attivati in codice rosso per la gravità della situazione.

Il ragazzo è stato assistito sul luogo dell’incidente dal personale sanitario, che ha provveduto a stabilizzarlo prima del trasporto in ospedale. Le sue condizioni sono apparse subito critiche.

Le autorità competenti hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.