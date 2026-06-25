Cade mentre taglia una pianta, soccorso un 70enne a Montevecchia

L’incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, giovedì, in via Belvedere

L’uomo non sarebbe in pericolo di vita ma è stato trasportato all’ospedale di Lecco

MONTEVECCHIA – Incidente nei boschi di Montevecchia, in via Belvedere, nella tarda mattinata di oggi, giovedì 25 giugno. Un uomo di 70 anni sarebbe caduto da un’altezza di circa 3 metri mentre era impegnato nel taglio di una pianta.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti dal comando provinciale di Lecco con squadra Speleo Alpino Fluviale (SAF) e dal distaccamento di Merate. Sul posto anche l’ambulanza della Croce Bianca di Merate e l’auto infermieristica da Merate. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita ma è stato trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico).