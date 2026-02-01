Caduta dalla bici a Casatenovo, grave un uomo di 74 anni

L’allarme poco dopo le 13 lungo la Strada Provinciale 51

Il ciclista è stato trasportato all’ospedale in gravi condizioni

CASATENOVO – Brutto incidente nel primo pomeriggio di oggi, domenica 1 febbraio, a Casatenovo. I soccorsi sono intervenuti poco dopo le ore 13 in via Generale Sirtori, lungo la Strada Provinciale 51, per un uomo caduto mentre era in sella alla sua bicicletta.

Sul posto un’ambulanza della Croce Bianca Besana, l’automedica e le forze dell’ordine. Il ciclista, un uomo di 74 anni, è stato soccorso e trasportato in gravi condizioni (codice rosso) all’ospedale.