Calco, a “Chi l’ha visto?” l’appello per Giovanni Sottocornola

In onda mercoledì sera su Rai 3 l’appello per il giovane Giovanni Sottocornola

Il ragazzo di 24 anni è scomparso da casa dalla sera di domenica 10 maggio

CALCO – “Tutte le cose si risolvono assieme, se puoi contattarci perché i tuoi genitori sono davvero preoccupati”. E’ l’accorato appello rivolto direttamente a Giovanni Sottocornola lanciato ieri sera, mercoledì, durante la popolare trasmissione di Rai 3 Chi l’ha visto dalla conduttrice Federica Sciarelli. A più di un mese dalla scomparsa del giovane calchese, avvenuta la sera di domenica 10 maggio, la vicenda è stata ripresa nella speranza di allargare, a livello nazionale, le ricerche di Giovanni.

24 anni, una laurea triennale in ingegneria meccanica conseguita a settembre, Sottocornola era iscritto alla magistrale sempre al Politecnico. “Si pensava a un allontanamento per una pausa di riflessione ma adesso i suoi genitori sono davvero preoccupati, vogliono solo sapere se sta bene” le parole della conduttrice che lo ha descritto come un ragazzo riservato e molto studioso. “La foto che lo ritrae risale a un bellissimo giorno, quello della discussione della laurea”.

Nei giorni immediatamente successivi alla scomparsa, erano stati battuti a tappeto i sentieri che, attraverso i boschi circostanti a Calco Alta, arrivano fino alla Madonna del Bosco e lungo l’alzaia dell’Adda. Le ricerche erano state effettuate anche insieme ai cani molecolari.