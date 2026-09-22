Calco, anziana investita mentre attraversa la strada: in rosso a Lecco

L’incidente è avvenuto stasera, martedì, poco prima delle 21

La donna è stata investita all’altezza dell’intersezione tra via San Vigilio (SS 342) e via Garibaldi

CALCO – E’ stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale Manzoni di Lecco la donna di 83 anni investita questa sera, martedì 22 settembre, all’intersezione tra via San Vigilio e via Garibaldi.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine intervenute per i rilievi, ma sembrerebbe che l’anziana sia stata urtata da un’auto in fase di svolta. L’impatto è stato molto violento, tanto che la donna è stata sbalzata a terra colpendo la testa e rimediando delle brutte fratture alle braccia e alle gambe.

Dopo le prime cure prestate in loco, l’83enne è stata trasportata in codice rosso (massima gravità) all’ospedale di Lecco da un’ambulanza del Soccorso Cisanese. Presente sul posto anche l’automedica.