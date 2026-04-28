Calco, auto contro muretto: è morto l’automobilista coinvolto nell’incidente

L’uomo, classe 1952, residente a Calco, è stato probabilmente colpito da un malore mentre era alla guida

L’incidente è avvenuto ieri a mezzanotte, in via San Vigilio, poco prima della rotonda di Largo Pomeo

CALCO – E’ morto in ospedale a Lecco poco dopo l’arrivo al Pronto Soccorso Massimo Gerolamo Sala, l’automobilista che ieri sera, lunedì, a mezzanotte è uscito di strada andando a sbattere contro il muretto di recinzione di un’abitazione privata.

Classe 1952, residente in paese, Sala è stato molto probabilmente colpito da un malore che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Stava percorrendo via San Vigilio in direzione della rotonda di Largo Pomeo, quando, a un certo punto, ha perso il controllo del furgoncino grigio di cui era alla guida oltrepassando la careggiata opposta e finendo contro il muretto di una casa.

I residenti in zona, svegliati dal violento impatto, hanno allertato i soccorsi giunti sul posto con il codice rosso, corrispondente alla massima gravità: Sala è stato così trasportato a sirene spiegate all’ospedale Manzoni di Lecco, dove purtroppo è morto poco dopo il ricovero.