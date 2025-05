Calco. Auto finisce contro un muro: paura per due donne

Il sinistro è avvenuto in via Cornelio lungo la Como – Bergamo poco dopo le 13 di oggi

CALCO – Un’auto fuori controllo, un impatto violento contro un muretto e due donne coinvolte di 53 e 58 anni: è questo il bilancio dell’incidente avvenuto oggi poco dopo le 13 lungo lungo la Como-Bergamo (SS342) che da Olgiate Molgora conduce verso Calco, poco prima della rotonda dove confluiscono le vie Indipendenza, San Vigilio e Mandelli.

Per motivi ancora da chiarire, il veicolo su cui viaggiavano le due donne ha improvvisamente sbandato, terminando la sua corsa fuori strada e schiantandosi con violenza contro un muro di contenimento. Le cause della perdita di controllo non sono ancora note, ma non si esclude nessuna ipotesi: tra cui malore o una distrazione.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e il personale sanitario con ambulanza della Croce Bianca di Besana e automedica. Le loro condizioni non sarebbero gravi, una delle due donne è stata portata all’ospedale in codice giallo, mentre la seconda donna ha riportato ferite più lievi.

Mentre i Carabinieri avviavano i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica, la viabilità ha subito pesanti rallentamenti, con lunghe code formatesi in entrambe le direzioni.