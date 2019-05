Due incidenti senza feriti questa notte a Calco e a Bosisio Parini

Auto fuori strada, a Calco una vettura finisce nel fossato

CALCO / BOSISIO – Due auto fuori strada, per fortuna nessun ferito tra gli automobilisti coinvolti: è successo la scorsa notte in due episodi distinti accaduti a Calco e a Bosisio Parini.

Il primo è accaduto quando era appena scoccata la mezzanotte in via dei Livelli a Bosisio, dove i soccorsi sono intervenuti con ambulanza e automedica, con loro anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Una persona coinvolta nell’incidente ma non risulta essere stata trasportata all’ospedale.

Intorno alle 3 invece, in via nuova Provinciale a Calco, un’altra vettura è uscita di strada finendo in un fossato. L’automobilista è uscito incolume dall’incidente.