Calco, bambino in bici investito da un’auto: soccorso in elicottero

Bambino di 10 anni travolto da una vettura a Calco nel pomeriggio di Pasquetta

Mobilitato l’elicottero del 118 che ha trasportato il bambino in ospedale a Bergamo

CALCO – Tanta preoccupazione nel pomeriggio di lunedì a Calco dove un bambino è stato investito da un’auto mentre era in bicicletta. L’incidente è accaduto in via San Virginio poco dopo le 18.

Ad urtare il bimbo, di 10 anni, una Fiat 500 che stata transitando. Sul posto è stato mobilitato d’urgenza, oltre al personale in ambulanza, anche l’elicottero del 118 che è atterrato in un vicino campo da calcio.

I sanitari, dopo le prime cure, hanno caricato il bambino sull’elicottero e lo hanno trasportato all’ospedale di Bergamo. Sul posto anche i carabinieri per chiarire la dinamica dell’accaduto.