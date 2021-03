L’incidente è avvenuto nei pressi della rotonda di Largo Pomeo

Fortunatamente solo lievi ferite per il conducente dell’autoarticolato

CALCIO – Incidente sulla Strada Provinciale 342 a Calco poco prima delle 16 di oggi, venerdì 5 marzo. Un autoarticolato ha perso il controllo andando a schiantarsi contro una casa pochi metri dopo il negozio Carzaniga Moto, poco prima della rotonda di Largo Pomeo. Fortunatamente il conducente, 45enne, ha riportato solamente ferite lievi.

Sul posto sono intervenute un’autopompa e un’autogru dal comando dei Vigili del Fuoco di Lecco, insieme a un’altra autopompa dal distaccamento di Merate. Sul posto anche l’ambulanza della Croce Bianca di Merate e l’automedica. Toccherà alle forze dell’ordine stabilire la dinamica dell’incidente.

Disagi alla circolazione

Inevitabili i disagi alla circolazione stradale con code in entrambi i sensi: chiuso il traffico alla rotonda di Largo Pomeo con obbligo di svolta a destra, verso Olgiate, per le auto che viaggiano in direzione Merate. Nella direzione opposta, invece, chiuso il traffico all’altezza della rotonda del Viaggiatore Goloso. Sul posto Carabinieri, Polizia e Polizia Locale.