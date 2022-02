Calco, camion si blocca sulla SS 342: rallentamenti alla viabilità

E’ successo questa mattina, giovedì, intorno alle 8

Il mezzo pesante stava procedendo in direzione del centro di Calco

CALCO – Rallentamenti al traffico e qualche coda questa mattina, giovedì 3 febbraio, per un camion guasto lungo la SS 342 subito dopo il curvone di Calco. Per motivi tecnici, il mezzo pesante si è bloccato intorno alle 8 lungo una corsia mentre stava procedendo in direzione della rotonda di Largo Pomeo, in centro paese, provocando delle ripercussioni al traffico.

La presenza di un’altra corsia di transito per le auto e le moto in salita ha ridotto notevolmente i disagi alla viabilità. Sul posto, per rimuovere il camion, è intervenuto il Soccorso stradale Casati che ha liberato l’arteria poco dopo le 10.