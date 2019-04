CALCO – Curva di sport: dopo quello del Comune, è arrivato anche il provvedimento della Provincia. L’obiettivo è cercare di mettere in sicurezza un incrocio troppo pericoloso, teatro di molti, troppi, incidenti, anche mortali. Villa Locatelli ha emesso oggi, martedì, l’ordinanza di obbligo di proseguire diritto lungo la Sp 342 nel tratto di via Nazionale compreso tra l’intersezione con via Saint Germain La Prade e via San Giorgio.

In pratica le auto in transito lungo la via Briantea non potranno più svoltare a sinistra verso Arlate salendo da Beverate verso il centro di Calco. Nè sarà possibile svoltare a sinistra ed entrare così in via Saint Germain La Prade (dove già vige l’obbligo di svolta a destra per le auto in uscita su via Nazionale) per le auto dirette in località Piano da via Nazionale. In entrambi i casi gli automobilisti dovranno utilizzare le rotonde di Beverate e di Largo Pomeo per poi entrare, da destra, in via San Giorgio e via Saint Germain La Prade. L’ordinanza sarà in vigore dalle 10 di domani, mercoledì 17 aprile.

L’ordinanza della Provincia segue l’analogo provvedimento preso l’11 aprile dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Stefano Motta subito dopo l’ennesimo incidente avvenuto alla curva di sport. Un incidente che non aveva per fortuna provocato feriti, ma che aveva acceso la polemica dei residenti, stanchi di convivere con un incrocio troppo pericoloso. Il Comune era intervenuto posizionando il cartello di obbligo di svolta a destra per le auto in uscita da via San Giorgio, non potendo intervenire sulla Sp 342, arteria di competenza provinciale.

ORDINANZA PROVINCIA OBBLIGO DIREZIONE DIRITTO CALCO