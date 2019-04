Emessa oggi l’ordinanza per vietare la svolta a sinistra in uscita da via San Giorgio

Lo sfogo di un residente: “Non ne possiamo davvero più. Questo incrocio è troppo pericoloso”

CALCO – “Basta. Non ne possiamo davvero più. Via San Giorgio va chiusa. Questo è un incrocio troppo pericoloso”. E’ arrabbiato, frustato e deluso Martyn Bappoo, da più di 10 anni residente nella casa gialla situata proprio all’intersezione tra via San Giorgio e via Nazionale, subito dopo la curva di Sport. In questi anni la casa di famiglia si è trasformata, suo malgrado, nel palcoscenico di tanti, troppi incidenti. Per ben tre volte dei camion sono addirittura andati a sbattere contro la casa, rompendo il balcone e provocando danni immensi alla struttura.

“Ho 36 anni. Mi ricordo la prima volta che è successo ed ero piccolino. Un camion pieno di ferro entrò in casa. Poi, una quindicina di anni dopo, toccò a un tir di farina. Due anni e mezzo fa l’ultimo episodio della serie con protagonista ancora un camion pieno di ferro.

“Per fortuna non c’era nessuno fuori casa, altrimenti non so cosa sarebbe successo. Ogni giorno rischiamo la vita e la rischia chi viene a trovarmi. Dopo l’ultimo incidente mortale, quello del 16 marzo, tutti hanno promesso che si sarebbe messo in sicurezza l’incrocio, ma nessuno ha mosso un dito”.

E gli incidenti continuano a succedere. Uno, per fortuna, senza feriti, è capitato proprio questa mattina. Un altro era successo settimana scorsa, di notte, senza serie conseguenze alle persone coinvolte. “Ne succederà uno ogni 10-15 giorni senza considerare i tamponamenti lievi. Ormai sono così tanto abituato a sentire il rumore delle auto che frenano all’improvviso e dei botti che non mi fa più effetto. Gli incidenti sono diventati la mia routine, non mi turba sentire le sirene dell’ambulanza o vedere i vigili del fuoco estrarre le persone dagli abitacoli delle auto. E’ assurdo, ma è così”. Per Martyn l’unica soluzione è quella di chiudere definitivamente lo stop su via San Giorgio facendo passare le auto da Brivio.

Per il calchese però la soluzione non è la bretella invocata dal sindaco Stefano Motta: “C’è già una strada che si chiama proprio via San Giorgio.Basterebbe allargare quella e renderla sicura per il transito anche dei camion. Sistemiamo questa strada che c’è già senza bisogno di costruirne una nuova. Sarei il primo a essere penalizzato da questa decisione dovendo allungare la strada per tornare a casa, ma penso che la sicurezza non abbia prezzo né tempi”.

Intanto proprio oggi, giovedì 11 aprile, il Comune di Calco ha emesso un’ordinanza con la quale verrà istituita la direzione obbligatoria a destra per i veicoli in uscita da via San Giorgio.

CALCO – ECCO L’ORDINANZA EMESSA DAL COMUNE DI DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA DA VIA SAN GIORGIO