Calco: donna di 76 anni investita da un’auto al Cornello

CALCO – Stava attraversando via notaio Mandelli quando è stata urtata e scaraventata a terra da un’auto. Tanta paura questa sera, giovedì, poco prima delle 19 al Cornello per una donna di 76 anni residente in paese. Nell’urto con l’auto la donna ha riportato ferite serie tanto che è stata trasportata con l’elisoccorso in ospedale a Varese. Sul posto per ricostruire la dinamica dell’incidente i carabinieri della Compagnia di Merate.