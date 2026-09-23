E’ morta in ospedale Maria Luisa Riva, l’83enne investita a Calco da un’auto pirata

L’incidente è avvenuto ieri sera, martedì, poco prima delle 21

La donna stava attraversando la Statale sulle strisce per andare al Lazzaretto per partecipare alla messa di San Maurizio degli alpini

CALCO – Non ce l’ha fatta Maria Luisa Riva, la donna di 83 anni, residente in paese, investita ieri sera, martedì, a Calco. Le sue condizioni erano apparse da subito molto gravi, tanto da richiedere il trasferimento all’ospedale Manzoni di Lecco in codice rosso. Medici e infermieri hanno tentato in tutti i modi di salvarle la vita, ma purtroppo ogni tentativo è risultato vano. Troppo profonde le ferite e i traumi causati dall’urto con un’auto il cui conducente è scappato subito via dopo l’incidente, senza fermarsi a prestare i soccorsi.

La donna stava attraversando la SS 342 sulle strisce pedonali all’altezza dell’intersezione con via Garibaldi per andare al lazzaretto di San Maurizio per partecipare alla tradizionale messa degli alpini quando è stata travolta da un’auto che non si è fermata a prestare i soccorsi.

Sul posto del sinistro si sono portati i carabinieri della Compagnia di Merate e gli agenti della Polizia intercomunale di Olgiate, Calco, Brivio, già in servizio con il comandante Alberto Maggioni per via dell’iniziativa in onore del patrono delle penne nere.

Sono ora in corso le indagini per ricostruire quanto accaduto: la speranza è che gli impianti di videosorveglianza presenti nella zona possano aver ripreso qualche immagine utile per identificare il pirata della strada.