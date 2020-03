Calco, edificio inagibile: due famiglie sfollate a causa del maxi incendio

Vigili del Fuoco al lavoro per più di tre ore per spegnere le fiamme

L’incendio originato da un malfunzionamento della canna fumaria: le due famiglie residenti non potranno far rientro nelle loro abitazioni

CALCO – Sono due le famiglie sfollate oggi, lunedì, a seguito del grosso incendio divampato all’interno di un edificio situato in via Nazionale, poco prima del distributore di benzina situato a pochi passi da Largo Pomeo. Sembrerebbe che all’origine dell’incendio vi sia stato un mal funzionamento della canna fumaria con le fiamme che sono divampate sul tetto dello stabile, all’interno del quale sono situati quattro appartamenti, di cui solo due abitati. A dare l’allarme, una residente che ha subito chiamato i vigili del Fuoco.

Le fiamme hanno letteralmente divorato parte del tetto e per spegnerle sono dovuti arrivare in via Nazionale ben sette mezzi dei Vigili del Fuoco. I pompieri hanno dovuto lavorare per più di tre ore per riuscire a domare le fiamme. Sul posto anche i carabinieri e gli agenti della Polizia locale di Calco che hanno provveduto a disciplinare, a a senso unico alternato, la viabilità lungo la trafficata arteria calchese.

Nel corso del pomeriggio il sindaco Stefano Motta ha incontrato le due famiglie residenti nella palazzina comunicando l’inagibilità dello stabile così come decretato dal comandante dei Vigili del Fuoco di Lecco. “Per fortuna entrambe le famiglie hanno comunicato di aver già trovato una sistemazione alternativa” puntualizza il primo cittadino, presente anche questa mattina sul posto.