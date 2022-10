Calco. Fallito il colpo alla BPM. Ladri impantanati: recuperato il Bancomat

Il furgone con la refurtiva si è impantanato nei campi

CALCO – E’ finito male (per il ladri) il furto con scasso alla filiale BPM (Banca Popolare di Milano) di Calco compiuto questa notte. Infatti i malviventi, dopo aver sradicato il bancomat caricandolo su un furgone, sono fuggiti. Ma la loro fuga è finita presto, dopo aver imboccato una strada sterrata che si stacca da via del Ciot in direzione Merate, il mezzo si è impantanato su una collina nei campi.

A quel punto i malviventi, impossibilitati nel proseguire e men che meno nel recuperare il pesante bottino, sono stati costretti ad abbandore sia il mezzo che la refurtiva, dileguandosi a piedi.

I Carabinieri di Brivio in collaborazione con i colleghi della sezione Scientifica di Lecco, dopo il sopralluogo alla filiale della BPM di Calco, dove restano i danni ingenti causati dallo sradicamento del bancomat, sono risaliti all’itinerario di fuga dei malviventi, intercettando il furgone abbandonato e il bancomat, da quanto risulta, non ancora forzato.

Ovviamente sono in corso le indagini da parte dei militari nel tentativo di risalire ai responsabili della spaccata.

Eventuali maggiori informazioni nelle prossime ore.