Calco, falsi tecnici dell’acqua smurano la cassaforte e derubano due anziane

E’ successo martedì mattina in località Granscia

I ladri hanno rubato gioielli e contanti dalla cassaforte

CALCO – Si sono presentati alla porta travestiti da tecnici dell’acqua, con una pettorina gialla fosforescente e modi gentili e rassicuranti. Ma il loro obiettivo era tutt’altro: mettere le mani sulla cassaforte e portarsi via oro e denaro. È l’incredibile raggiro messo a segno nella tarda mattinata di martedì in un’abitazione di via Piave, in località Grancia, ai piedi della collina di Onazzo ai danni di due anziane.

Due uomini hanno suonato il campanello presentandosi come addetti al servizio idrico e spiegando che c’erano problemi con l’acqua. Per rendere più credibile la messinscena, hanno avvertito le residenti che, in assenza di un intervento immediato, ci sarebbero state conseguenze anche per i gioielli e gli oggetti di valore custoditi in casa.

Spaventate dalle loro parole, ma rassicurate dall’atteggiamento affabile dei due sconosciuti, le donne hanno aperto la porta e li hanno fatti entrare. I falsi tecnici hanno quindi chiesto dove si trovasse la cassaforte e si sono fatti accompagnare nella stanza in cui era custodita. Una volta rimasti soli, hanno utilizzato un flessibile che avevano portato con sé per smurare il forziere.

A quel punto è entrato in scena un ulteriore stratagemma. I due sarebbero tornati dalle anziane con gioielli e denaro, spiegando che era necessario metterli al sicuro nel frigorifero. Una delle donne avrebbe iniziato a nutrire qualche sospetto, ma i malviventi sono riusciti a distrarle e a recuperare quanto avevano fatto nascondere, prima di allontanarsi con il bottino.

Solo più tardi, con il rientro delle altre due residenti, è diventata chiara la portata dell’accaduto. Immediata la chiamata ai carabinieri della Compagnia di Merate, che hanno inviato una pattuglia nell’abitazione per raccogliere elementi utili alle indagini. Secondo le prime informazioni, i due truffatori sarebbero giovani e probabilmente italiani.

L’inquietante episodio di martedì arriva a poche ore di distanza dal furto degenerato in rapina impropria avvenuto appena il giorno precedente, nel pomeriggio di lunedì, in via Ghislanzoni, nella frazione di Calco Alta, quando i ladri si erano introdotti in un appartamento approfittando dell’assenza dei proprietari, ma si erano trovati improvvisamente davanti la padrona di casa e il figlio piccolo. A quel punto, sotto minaccia, la donna sarebbe stata costretta ad aprire la cassaforte, dalla quale i malviventi hanno prelevato il denaro custodito all’interno.

Su entrambi gli episodi stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Merate. Per ricostruire gli spostamenti dei responsabili e individuare eventuali elementi utili alla loro identificazione, i militari stanno passando al vaglio anche le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza.