Calco. Ferisce a coltellate un connazionale: arrestato dai Carabinieri

E’ successo nella notte tra giovedì e venerdì scorso nella zona della chiesa parrocchiale

L’uomo è stato ferito a coltellate: sull’episodio indagano i Carabinieri della Compagnia di Merate

CALCO – È stato convalidato l’arresto dell’uomo che l’altra notte ha ferito a coltellate un connazionale di origine marocchina.

I fatti si sono verificati nella notte tra giovedì e venerdì scorsi, nella zona della chiesa parrocchiale di San Vigilio creando non poco scompiglio.

Poche le informazioni trapelate in merito se non che un uomo avrebbe ferito ripetutamente un connazionale con un coltello ferendolo in più parti del corpo.

Un’aggressione feroce i cui contorni restano ancora tutti da chiarire. Sull’episodio stanno infatti indagando i carabinieri della Compagnia di Merate che l’altra notte hanno arrestato l’aggressore.

Una misura convalidata oggi, lunedì, dal Tribunale di Lecco con l’avvio del processo per direttissima.