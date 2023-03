Calco: guasto a un rimorchio. Traffico in tilt alla rotonda di Largo Pomeo

Traffico bloccato a Calco a causa di un rimorchio guasto

Sul posto polizia locale, soccorso stradale e carroattrezzi

CALCO – Traffico in tilt questa mattina, lunedì, lungo la Provinciale a Calco a causa di un mezzo rimasto bloccato alla rotonda di Largo Pomeo.

E’ successo intorno alle 8.30 quando si è verificato il guasto al rimorchio di un mezzo agricolo che si è quindi bloccato mentre stava percorrendo la rotonda.

Sul posto si sono subito portati gli agenti della Polizia locale intercomunale di Olgiate, Calco e Brivio, con il comandante Alberto Maggioni, per gestire la viabilità in una fascia oraria, come quella mattutina, quanto mai critica. Immediato l’intervento anche del carroattrezzi e dei mezzi di soccorso stradale per spostare il rimorchio.

Le operazioni si sono concluse intorno alle 10.