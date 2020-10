Calco, il commosso addio a Giovanni Sottocornola. Don Carlo: “Troppi perché senza risposta”

Tanta commozione oggi al funerale di Giovanni Sottocornola, il giovane di 24 anni scomparso di casa a maggio

Il parroco don Carlo ha dovuto trattenere le lacrime: “Troppe domande restano senza risposta. A te Giovanni dico grazie e chiedo perdono”

CALCO – Tanti perché, senza risposta, davanti a una bara cosparsa di fiori. Neanche il parroco don Carlo Motta è riuscito a trattenere l’emozione oggi, giovedì, durante il funerale di Giovanni Sottocornola, morto a soli 24 anni. “Tutti noi oggi siamo provati e affaticati. Da quell’11 maggio, la data della sua scomparsa, si sono spese tante parole, forse troppe, inutili e vane – ha detto il sacerdote dovendosi anche interrompersi per trattenere le lacrime -. Penso che ora sia venuto il momento del silenzio”.

Troppe le domande senza risposta di fronte a una morte che ha lasciato tutti sgomenti e impotenti. Dopo mesi di ricerche e speranze, portate avanti anche da gruppi di volontari e amici del giovane, Giovanni, una laurea in ingegneria al politecnico di Lecco, è stato trovato domenica mattina in una zona impervia dei boschi tra Calco e Arlate, poco lontano dalla sua casa, da un cercatore di funghi.

“La morte ci interroga sempre, ma questa volta dobbiamo anche chiederci cosa non siamo stati in grado di fare o cosa abbiamo fatto senza considerare bene tutti gli aspetti – ha ribadito il parroco nella funzione concelebrata con don Marino Rossi, ex parroco di Calco – . Domande a cui non so dare risposta così come non so portare acqua per spegnere il fuoco che brucia nel papà, nella mamma e nella, sorella di Giovanni. Se qualcuno le avesse, queste risposte, venga pure a, casa mia a parlarne”.

Di una cosa don Carlo, che ha avuto modo di conoscere bene il giovane calchese visto l’impegno e la frequenza in chiesa e in oratorio, è però già, da ora, certo. A Giovanni devo dire grazie e devo chiedere anche perdono”. Lo stesso sentimento che è sembrato albergare negli animi delle tante persone che oggi hanno voluto prendere parte alla cerimonia funebre dando addio a un ragazzo purtroppo volato in cielo troppo presto.