Calco, incidente in via Nazionale, pedone investito da una moto

E’ successo poco dopo le 12

Entrambi i coinvolti soccorsi in codice giallo

CALCO – Grave incidente poco dopo le 12 lungo via Nazionale a Calco. Coinvolte due persone, un pedone e un motociclista.

Stando a quanto appreso sembra che la moto abbia urtato il pedone che stava attraversando la strada. Nell’impatto l’uomo a piedi sarebbe stato sbalzato violentemente sull’asfalto, per terra anche il conducente della due ruote.

L’allarme è scattato in codice rosso, in posto due ambulanze, l’automedica e anche l’elisoccorso decollato da Como. Entrambi i feriti, 47 e 54 anni, sono stati trasportati in ospedale in codice giallo (condizioni serie). In posto anche i Carabinieri per i rilievi del caso.

Inevitabile qualche ripercussione sul traffico per consentire le operazioni di soccorso.