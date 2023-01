Calco: incidente tra tre mezzi sulla Provinciale. Pesanti ripercussioni sul traffico

E’ successo questa mattina, venerdì, lungo la SS 342

Le cause dell’incidente, che ha visto coinvolti tre mezzi, sono al vaglio degli agenti della Polizia locale intercomunale

CALCO – Pesanti ripercussioni al traffico lungo la SS 342 stamattina, venerdì, a causa dell’incidente che si è verificato intorno alle 8 di oggi, venerdì, poco prima del concessionario Villa Motors.

Per cause al vaglio degli agenti della Polizia intercomunale giunti sul posto, tre auto si sono scontrate. Fortunatamente non si sono registrati feriti, ma l’incidente ha creato grandi incolonnamenti lungo la già traffica arteria.