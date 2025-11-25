Calco: incidente tra un furgone e un’auto in via Nazionale

E’ successo questo pomeriggio, poco prima delle 17

Al vaglio dei carabinieri l’esatta dinamica dell’incidente avvenuto in via Nazionale a Calco

CALCO – Incidente tra un’auto e un furgoncino in via Nazionale: è successo oggi pomeriggio, mercoledì 25 novembre, poco prima delle 17. Lo scontro è avvenuto probabilmente durante una manovra di sorpasso: i due mezzi stavano infatti procedendo entrambi verso la rotonda di Largo Pomeo nel tratto di SS 342 che prevede due corsie in salita.

Per motivi al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Merate, intervenuti per i rilievi, la Bmw di colore scuro e il piccolo van della Ford sono entrati in collisione lungo la fiancata nella parte anteriore.

Un urto violento che ha richiamato subito l’attenzione degli altri automobilisti in transito. Immediatamente è scattata la richiesta di soccorsi al numero unico delle emergenze 112 con l’invio sul posto, in codice giallo, di un’ambulanza della Croce Bianca di Calusco. Allertate anche le forze dell’ordine.

Dopo le prime cure prestate in loco, un uomo di 58 anni, alla guida di uno dei due mezzi coinvolti nel sinistro, è stato trasportato in ospedale a Merate per accertamenti.

Inevitabili le ripercussioni al traffico causate dall’incidente lungo una strada già di per sè molto trafficata.