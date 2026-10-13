Calco. Ladri di rame in azione al cimitero del Pime alla Grugana

Ingenti i danni per i missionari del Pime

I ladri hanno agito indisturbati asportando la copertura in rame del tetto di alcune cappelle

CALCO – Ladri di rame in azione anche al Pime. Dopo l’episodio di dieci giorni fa, avvenuto ai danni di un condominio a Merate, questa volta i malviventi hanno preso di mira il cimitero dei missionari del Pime, Pontificio istituto missioni estere, situato alla Grugana al confine tra Calco e la frazione meratese di Cassina Fra’ Martino.

Da quanto è stato possibile apprendere il furto è stato messo in atto nella notte tra venerdì e sabato anche se i missionari ne hanno avuto contezza solo lunedì, quando era in programma la visita del manutentore.

Alcuni passanti hanno però riferito ai religiosi di aver notato già da qualche giorno la copertura in rame rimossa dal tetto, lasciando così presupporre che i ladri possano aver agito giorni prima.

Nessuno si è accorto di quanto stava avvenendo, anche se sembrerebbe che i ladri possano essere stati disturbati da qualcosa avendo lasciato a terra del materiale già rimosso. I padri missionari stanno ancora effettuando una stima del danno subito e hanno già deciso di procedere all’installazione della nuova tettoia in materiale meno pregiato, una volta terminata la rimozione del rame rimasto come copertura, che verrà invece venduto.

Del caso sono stati informati i carabinieri della Compagnia di Merate a cui è stata sporta denuncia.