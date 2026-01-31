Calco: lite tra coniugi finisce a… padellate

E’ successo ieri sera, venerdì, in via Garibaldi

Sul posto ambulanza e carabinieri

CALCO – Hanno iniziato a litigare fino che la discussione è degenerata rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine. E’ successo ieri sera, venerdì, in via Garibaldi dove il diverbio tra una coppia, di origine africana, è degenerata a tal punto che marito e moglie hanno iniziato a prendersi a padellate.

Sul posto si sono portati i carabinieri della Compagnia di Merate e un’ambulanza della croce Rossa di Olgiate. L’uomo, di circa 30 anni, è stato trasportato per accertamenti all’ospedale San Leopoldo Mandic di Merate.

Circa due ore dopo, i militari della compagnia di via Gramsci sono dovuti intervenire a Barzanò per un diverbio scoppiato all’interno di un locale. Qui, un uomo, visibilmente alterato dal consumo di alcool, ha iniziato a infastidire gli avventori a tal punto da rendere necessario l’intervento delle forze dell’ordine.