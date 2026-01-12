Calco nella morsa di ladri: colpi in via Saint Germain Laprade e via Ghislanzoni

Cresce il senso di insicurezza tra i residenti

Ladri in azione in diverse zone del paese

CALCO – Venerdì il colpo in via Saint Germain Laprade, sabato sera una nuova incursione, questa volta in via Ghislanzoni. I ladri sono tornati ad agire in paese, creando una sensazione di insicurezza e paura diffusa tra la popolazione che invoca un maggior controllo e presidio del territorio da parte delle forze dell’ordine.

Venerdì 9 il colpo in via Saint Germain Laprade: i ladri sono entrati in azione verso le 19.15 incuranti della presenza nell’appartamento del proprietario di casa che, non appena è entrato in camera da letto, si è accorto della presenza di un estraneo. Alla vista dell’uomo il malvivente è scappato, raggiungendo i complici che si erano nascosti in altri punti della casa. Da quanto è stato possibile apprendere i ladri sono scappati a mani vuote, essendo stati sorpresi dal padrone di casa.

Sabato sera è toccato a un’abitazione di via Ghislanzoni ricevere la spiacevole visita dei ladri: la banda è entrata in azione intorno alle 21 mettendo a soqquadro l’appartamento.

Episodi che, come dicevamo, riaccendono il tema della sicurezza a Calco con il coinvolgimento dei gruppi di controllo di vicinato.