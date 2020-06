Calco, auto finisce nella scarpata: soccorsa una donna di 71 anni

E’ successo oggi, martedì, dopo le 17: mobilitati anche i vigili del Fuoco

Una donna di 71 anni è stata trasportata in codice giallo in ospedale a Lecco

CALCO – Spavento questo pomeriggio, martedì, a Calco, in via privata Belvedere per un’auto finita nella scarpata.

Stando a quanto appreso la donna era a bordo di una Fiat Grande Punto di colore grigio chiaro, quando per cause ancora poco chiare l’auto ha iniziato a scivolare ribaltandosi nella scarpata a fianco di via privata Belvedere.

All’interno dell’utilitaria era presente anche un minore che è stato messo in salvo da un terzo occupante della vettura prima che l’auto finisse fuori strada. Immediatamente è scattato l’allarme con l’arrivo sul luogo, in codice rosso, di un’ambulanza della Croce Rossa di Olgiate, accompagnata dall’automedica. Sul posto si sono portati anche i vigili del Fuoco del distaccamento di Merate con tre mezzi e i carabinieri della stazione di Brivio.

Dopo i primi accertamenti effettuati sul posto, i sanitari hanno disposto il trasporto della donna in codice giallo all’ospedale Manzoni di Lecco a causa delle diverse contusioni riportate.