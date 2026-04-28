Calco, perde il controllo dell’auto e finisce contro un muro: grave 72enne

L’incidente è successo in via San Vigilio, poco dopo la rotonda di Largo Pomeo, intorno a mezzanotte

L’uomo alla guida dell’auto è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Manzoni di Lecco

CALCO – Ha perso il controllo dell’auto di cui era alla guida ed è andato a sbattere con violenza contro il muretto della recinzione di un’abitazione.

E’ stato molto probabilmente colto da malore l’uomo di 72 anni coinvolto nell’incidente avvenuto ieri sera, lunedì, intorno alla mezzanotte, in via San Vigilio, a pochi metri di distanza dalla rotonda di Largo Pomeo.

Immediatamente è stato lanciato l’allarme con l’invio sul posto, in codice rosso, di un’ambulanza e dell’automedica. Dopo le prime cure prestate sul posto l’uomo è staot trasferito in codice rosso all’ospedale Manzoni di Lecco.