Calco piange Franco Mauri, morto durante un’escursione in montagna

Malore fatale per Franco Mauri, 77 anni, questa mattina, domenica, durante un’uscita con il Cai Calco

I ricordi, commossi, degli amici del Cai e del sindaco Stefano Motta

CALCO – Si è sentito male all’improvviso mentre stava effettuando un’escursione in montagna. Non c’è stato purtroppo nulla da fare per Franco Mauri, pensionato di 77 anni, colpito da un malore questa mattina, domenica 8 novembre, mentre era in gita con il Cai di Calco, di cui era socio. L’uomo stava percorrendo il sentiero che dai monti di Breglia conduce al rifugio Menaggio, quando si è accasciato al suolo: immediatamente è stato lanciato l’allarme con l’invio sul posto, in codice rosso, di un’ambulanza della Croce Rossa Menaggio e dei tecnici del Soccorso alpino affiancati dall’elisoccorso del 118 alzatosi in volo da Como. Le condizioni di Mauri sono sembrate subito molto gravi e l’uomo è morto appena dopo il ricovero in ospedale a Menaggio.

Originario di Beverate di Brivio, Mauri risiedeva da qualche tempo ad Arlate, frazione dove si era subito inserito e si era fatto ben volere grazie alla sua capacità di darsi da fare e spendersi per gli altri. “È difficile trovare le parole davanti a una perdita così inattesa – hanno scritto gli amici del Cai su un post pubblicato sui social -. Fino a poco prima eravamo insieme, a condividere la montagna, il cammino e la compagnia. Poi, all’improvviso, il silenzio. Ci mancheranno la sua presenza, il piacere di averlo con noi sui sentieri e soprattutto il suo impegno generoso come volontario, sempre pronto a dare una mano e a mettersi a disposizione degli altri. A Franco va il nostro pensiero più affettuoso. Ai suoi familiari e a tutte le persone che gli hanno voluto bene il nostro abbraccio e le nostre più sincere condoglianze”.

A unirsi al cordoglio è anche il sindaco Stefano Motta che, nel 2015, alla sua prima avventura elettorale a Calco, l’aveva voluto al suo fianco: “Mi aveva aiutato a costruire la mia prima lista qui a Calco. Ricordo che già a Brivio era stato consigliere comunale con l’allora sindaco Ferrari. Franco era così: era uno animato da spirito di servizio e di sostegno, senza alcun interesse personale. Uno che non si tirava mai in dietro quando c’era da dare una mano o avere un’idea”.