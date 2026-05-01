Calco, ragazzo accoltellato al Cornello: fermato l’aggressore

CALCO – Ha un nome e un volto l’uomo che ieri sera, giovedì 30 aprile, ha accoltellato a una gamba un ragazzo di 17 anni in via Cornello. La brutale aggressione è avvenuta intorno alle 20.30 in strada dove il minorenne, ricoverato al Papa Giovanni di Bergamo in condizioni molto serie, stava percorrendo la atrada in sella a un motorino.

A un certo punto è stato raggiunto da un’auto da cui è sceso un ragazzo che, accostato il mezzo ai lati della strada, ha iniziato a inveire contro il minorenne. Un’azione fulminante presto degenerata: dalle parole si è passati subito dopo alle mani pugni e schiaffi fino all’accoltellamento a una gamba.

Profonda la ferita provocata dall’arma da taglio con il sangue che è iniziato a scendere copioso. Richiamati dalle grida di aiuto in strada sono scesi alcuni residenti che hanno prestato i primi soccorsi al giovane che ha poi perso conoscenza allertando la macchina dell’emergenza urgenza di Areu. Le condizioni molto gravi del giovane hanno comportato l’invio sul posto dell’elisoccorso atterrato al campo da calcio dell’oratorio.

Appena le condizioni del ferito si sono stabilizzate il ragazzo è stato caricato sull’ambulanza e portato al campo sportivo per essere trasferito sull’elisoccorso e portato al Papa Giovanni di Bergamo.

Le condizioni appaiono ancora molto gravi tanto che i medici non hanno sciolto la prognosi.

Intanto i Carabinieri della Compagnia di Merate hanno avviato le indagini ricostruendo all’origine del ferimento un litigio per una mancata precedenza, avvenuta tra il giovane che viaggiava a bordo di un ciclomotore e l’autista di una utilitaria di colore scuro.

Le verifiche iniziali hanno permesso di comprendere come anche la vittima fosse armata di un coltello e un tirapugni, trovatigli addosso e posti in sequestro.

Nella notte l’aggressore,un 27enne di Olgiate, si è presentava spontaneamente presso la Caserma dei Carabinieri di Brivio per fornire la sua versione dei fatti in cui veniva comunque confermato il ferimento del giovane con un coltello di cui si era poi disfatto. Il ragazzo è stato così sottoposto a fermo di indiziato di delitto e quindi tradotto presso la casa circondariale di Lecco a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.