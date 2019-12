Calco, rintracciato il ragazzo scomparso: Alessandro sta facendo rientro a casa

Il giovane sta bene e tra poco potrà riabbracciare i genitori

Era uscito di casa sabato alle 14 e aveva fatto perdere le sue tracce

CALCO – E’ stato rintracciato e sta rientrando a casa Alessandro Massara, il giovane di 16 anni uscito di casa sabato alle 14 e non più rientrato. A dare la buona notizia è la Prefettura di Lecco, da subito in campo nel coordinare le operazioni di ricerca del minorenne. Il ragazzo si era già messo in contatto con la famiglia nella giornata di oggi e aveva anche pubblicato un video sui social. Nelle ultime ore la buona notizia del rientro a casa dai genitori.