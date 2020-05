Calco, riprendono le ricerche di Giovanni Sottocornola. In campo anche volontari e amici

Lo studente di 24 anni è scomparso da casa a Calco Alto da una settimana

Il sindaco Motta ha lanciato l’appello: “Non è questo il momento di abbandonare la speranza”

CALCO – “Giovanni ha bisogno del nostro aiuto. Non è questo il momento di abbandonare la speranza”. Sono le accorate parole pronunciate dal sindaco Stefano Motta nel lanciare l’appello alla popolazione a scendere direttamente in campo per continuare le ricerche di Giovanni Sottocornola, il giovane di 24 anni, scomparso da casa da domenica 10 maggio.

Ieri sera, durante il consueto appuntamento di aggiornamento sulla diffusione dell’epidemia da Covid, il primo cittadino ha informato anche la cittadinanza sulle ricerche del ragazzo residente a Calco Alto: “Abbiamo chiesto e ottenuto di poter avviare le ricerche anche dei volontari, con gli amici di Giovanni, con gli uomini della Protezione civile. Tutto avverrà sotto la guida dei carabinieri”.

Le ricerche prenderanno il via oggi, lunedì, con ritrovo alle 13.30 al parcheggio di via Italia, davanti alle scuole. E’ richiesto di presentarsi con stivali e indumenti adeguati per la perlustrazione dei boschi e dei capanni. “Chiunque abbia informazioni è pregato di rivolgersi ai carabinieri di Brivio” ha concluso Motta pregando di segnalare ai militare qualsiasi situazione anomala.