L’incidente ieri sera, lunedì, lungo la Provinciale

Troppo gravi le ferite riportate da Andrea Atza

CALCO – Non ce l’ha fatta Andrea Atza, il motociclista coinvolto ieri sera, lunedì, in un incidente alla curva di Sport, teatro, ancora una volta, di un incidente mortale.

L’uomo, 34 anni, residente a Veduggio, è morto a seguito delle gravissime ferite riportate dopo essere finito violentemente al suolo mentre percorreva, a bordo della sua moto, la curva di Sport in direzione Merate.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio dei carabinieri della stazione di Brivio intervenuti per i rilievi, ma sembrerebbe che l’uomo abbia perso il controllo della moto mentre stava effettuando la curva andando a sbattere contro uno dei paletti della segnaletica che delimitano le corsie della strada per evitare svolte vietate in via San Giorgio. Immediata la chiamata ai soccorsi con l’invio sul posto anche dell’ambulanza e dell’auto medica. In volo è stato fatto alzare anche l’elisoccorso da Como.

Le condizioni del giovane sono apparse da subito disperate: dopo i primi soccorsi è stato trasportato in ospedale a Merate dove il suo cuore ha cessato di battere poco dopo l’arrivo.

Una notizia, quella della morte di Andrea, che sta raggiungendo in queste ore le tantissime persone che lo conoscevano, apprezzando e stimandolo come un ragazzo dal sorriso aperto e contagioso.