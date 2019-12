Calco, scomparso da casa il sedicenne Alessandro Massara

Le ricerche sono in corso: in caso di segnalazioni contattare i carabinieri della stazione di Brivio

Alessandro è uscito di casa ieri, sabato, e ha fatto perdere le sue tracce

CALCO – E’ uscito di casa ieri, sabato 21 dicembre, e non è più tornato, facendo perdere le sue tracce. E’ la Prefettura di Lecco a lanciare l’allarme per la scomparsa di Alessandro Massara, 16 anni, residente a Calco. Il minorenne era uscito di casa ieri intorno alle 16 e non ha più fatto ritorno a casa.

Al momento dell’allontanamento indossava pantaloni tipo tuta di colore grigio marca “Esercito Italiano”, pile di colore nero con gomiti color azzurro, felpa di colore nero, scarpe bianche e blu marca Adidas. Alessandro è alto 170 cm, è di corporatura normale, ha i capelli con ciuffo di colore blu e nero e gli occhi di colore marrone. Indossa un orecchino al lobo destro e ha piercing al naso come da fotografia. Chiunque possa fornire utili contributi alla ricerca, è pregato di segnalare direttamente al Comando Stazione Carabinieri di Brivio