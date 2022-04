Calco. Scontro auto moto, con auto ribaltata in via Nuova Provinciale

L’incidente è avvenuto alle 13.30 circa di oggi, domenica

Il conducente della moto si sarebbe allontanato facendo perdere le proprie tracce come raccontato anche da alcuni testimoni

CALCO – Incidente nel primo pomeriggio di oggi, domenica, ad Arlate nel comune di Calco lungo la via Nuova Provinciale all’incrocio con via delle Betulle, tra un’auto e una moto, con l’auto che si è ribaltata mentre la moto, uno scooter, è finito in un campo.

I due mezzi si sono scontrati poco prima delle 13.30 con l’immediata chiamata ai soccorsi.

Sul posto sono intervenute automedica, due ambulanze (una del Soccorso Cisanese e una della Croce Rossa di Olginate), i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.

A bordo della Fiat Panda ribaltata c’erano due giovani ragazzi di 22 e 23 anni fortunatamente con lievi ferite, uno dei quali è stato trasportato all’ospedale di Merate in codice verde. Non si conoscono ancora le condizioni della persona alla guida dello scooter perchè, da quanto abbiamo appreso sul posto e secondo il racconto di un testimone, il motociclista dopo essere rimasto a terra tramortito, all’udire dell’arrivo delle sirene si sarebbe allontanato volontariamente, dileguandosi nei boschi.

Ancora da stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto, con i militari che stanno effettuando i rilievi oltre a raccogliere le testimonianze dei presenti per risalire anche all’identità del conducente dello scooter e fare chiarezza su quanto accaduto.

Nel frattempo lungo il tratto di strada interessato dall’incidente è stato istituito il senso unico alternato per consentire le operazioni di soccorso e lo sgombero dei mezzi incidentati.