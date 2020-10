L’incidente poco dopo le 16.30

Ragazzo di 16 anni in ospedale in codice giallo

CALCO – Incidente fortunatamente senza gravi conseguenze nel tardo pomeriggio di oggi, domenica, a Calco, in Largo Pomeo.

Coinvolti due mezzi, un’auto e una moto che, per motivi da chiarire, si sono scontrati. Ad avere la peggio un giovane di 16 anni, soccorso in codice giallo dai sanitari giunti sul posto. Altre due persone coinvolte nel sinistro avrebbero invece rifiutato il trasporto in ospedale.