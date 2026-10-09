Calco, scontro auto moto in via Nazionale poco prima della rotonda di Largo Pomeo

L’incidente è avvenuto oggi intorno alle 15

Sul posto ambulanza, vigili del Fuoco e Polizia Stradale

CALCO – Scontro auto moto in via Nazionale poco dopo la rotonda di Largo Pomeo.

E’ successo oggi pomeriggio, venerdì 9 ottobre: l’allarme è scattato una manciata di minuti dopo le 15 con l’invio sul posto, inizialmente in codice rosso, di un’ambulanza della Croce Verde di Bosisio e l’automedica. Ad avere la peggio il motociclista di 50 anni, caduto rovinosamente a terra, rimediando la frattura dei polsi. L’uomo è stato trasportato in codice giallo in ospedale.

Allertati anche i Vigili del Fuoco. La dinamica dell’incidente è al vaglio degli agenti della Polizia stradale intervenuti per i rilievi.