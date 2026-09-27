Calco, scontro tra due auto in via Nazionale: due persone coinvolte

L’incidente poco dopo le 18.30. Sul posto ambulanza, Vigili del Fuoco e Carabinieri

CALCO – Incidente stradale nella serata di oggi, domenica 27 settembre, lungo via Nazionale a Calco. L’allarme è scattato poco dopo le 18.30 per uno scontro tra due automobili. Coinvolte due persone, una donna di 35 anni e un uomo di 75.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i Vigili del Fuoco di Lecco e i Carabinieri della Compagnia di Merate. L’intervento sanitario è stato gestito in codice giallo. Uno dei feriti è stato trasportato all’ospedale di Lecco.

Restano da chiarire la dinamica dello scontro e le eventuali responsabilità.